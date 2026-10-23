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الإمارات واليونان تعلنان عن صفقات بقيمة 12.75 مليار يورو
أخبار دولية
2026-10-23 | 07:00
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الإمارات واليونان تعلنان عن صفقات بقيمة 12.75 مليار يورو
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الإمارات واليونان تعلنان عن صفقات بقيمة 12.75 مليار يورو
أعلنت الإمارات العربية المتحدة واليونان إبرامَ 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بقيمة إجمالية بلغت 12.75 مليار يورو، فيما أكّدت أبوظبي عزمها ضخ استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو في اليونان.
كما أجرى ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد آل نهيان محادثات مع رئيس الوزراء ليوناني، لبحث سبل توسيع التعاون الثنائي في مجالات عدة، بينها الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية.
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