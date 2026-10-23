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قتلى وجرحى في إطلاق نار بكنيسة في محافظة الكرك الأردنية

أخبار دولية
2026-10-23 | 08:16
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قتلى وجرحى في إطلاق نار بكنيسة في محافظة الكرك الأردنية
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قتلى وجرحى في إطلاق نار بكنيسة في محافظة الكرك الأردنية

أعلن التلفزيون الأردني اليوم الجمعة أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار داخل كنيسة في محافظة الكرك، ما تسبب في سقوط عدد غير محدد من القتلى والمصابين.

وأشار نقلا عن مديرية الأمن العام إلى أن السلطات تلاحق المشتبه بهم.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الهجوم وقع في أثناء جنازة.
 

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