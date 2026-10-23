نتنياهو: نجري الإعداد لعملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يجري الإعداد لعملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة، تشمل إبعاد سكان من الخليل، عقب هجوم نفذه مسلّحان فلسطينيان وأسفر عن مقتل اثنين من عناصر الجيش الإسرائيلي.



وفي زيارة إلى الخليل بعد الهجوم، قال نتنياهو إنّ القوات الإسرائيلية "ستدخل الحي الذي خرج منه الإرهابيان، وستقوم بإجلاء السكان، وستنتقل من بيت إلى آخر، وستدمّر البنية التحتية للإرهابيين".



وأضاف، بحسب مكتبه: "ندرس أنا ووزير الدفاع عملية واسعة النطاق للجيش في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)، لم تشهد مثيلا لها منذ حرب الأيام الستة"، في إشارة إلى حرب العام 1967 التي احتلت خلالها إسرائيل المنطقة.



وتابع أنّ "الجيش الإسرائيلي على أتم الاستعداد لتنفيذها، وسنحدد موعدها، إنها قيد الإعداد".



وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ الجيش سيطبّق نموذجا سبق استخدامه في مخيّمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية.







