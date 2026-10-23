فرنسا: أي تصعيد جديد بين إيران وأميركا لن يخلف سوى خاسرين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن أي تصعيد جديد بين إيران والولايات المتحدة لن يخلف سوى خاسرين، وسيرفع أسعار النفط.



وأضاف بارو للصحفيين في إسطنبول بعد اجتماع مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وتركيا ومصر وباكستان والسعودية: "أي تصعيد آخر بين إيران والولايات المتحدة لن يحقق أي مكاسب، ومن المرجح أن تكون له عواقب بالغة الخطورة على أسعار المحروقات".