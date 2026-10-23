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ميلانيا ترامب تقول إنها أمّنت وقفا لإطلاق النار في مدينة أوليشكي الأوكرانية

أخبار دولية
2026-10-23 | 11:57
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ميلانيا ترامب تقول إنها أمّنت وقفا لإطلاق النار في مدينة أوليشكي الأوكرانية
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ميلانيا ترامب تقول إنها أمّنت وقفا لإطلاق النار في مدينة أوليشكي الأوكرانية

صرحت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب في إعلان مفاجئ الجمعة، بأنها نجحت في تأمين وقف محلي لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في مدينة أوليشكي المنكوبة، حيث لا يزال السكان عالقين ويعانون من نقص في الغذاء.
     
وقالت في بيان للبيت الابيض "أوليشكي مدينة على خط المواجهة، وهي على شفا كارثة"، مضيفة "لقد كان جليا تماما أنه لولا تدخلي، لكان مستحيلا إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدينة أو إجلاء كبار السن منها".
     
ومن المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 29 تشرين الأول. 
     
وأعلن الكرملين لاحقا أن الجيش الروسي يعمل على تحديد موعد لهدنة في مدينة أوليشكي الأوكرانية التي تحتلها موسكو، عقب إعلان ميلانيا ترامب.
     
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "نرحب بجهود السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، التي قدمت مساهمة كبيرة في تنسيق العملية الإنسانية... ويعمل الجيش حاليا على تنسيق توقيت وقف إطلاق النار".
     
يواجه السكان في هذه المدينة نقصا متزايدا في المواد الغذائية والأدوية، وفقا لما ذكره نازحون من المدينة لوكالة فرانس برس في أوائل هذا الشهر. 
     
وتقر كل من أوكرانيا وروسيا بوجود أزمة إنسانية في المنطقة، لكنهما تتبادلان الاتهامات حول المسؤولية عن هذا الوضع، بحيث يتهم كل طرف الآخر بعرقلة إيصال الإمدادات الغذائية وتنفيذ عمليات الإجلاء.
     
وأوضح البيت الأبيض أن "ميلانيا ترامب وممثلها عملا بشكل مباشر مع القادة الروس والأوكرانيين لتحديد شروط وقف إطلاق نار محلي". 

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