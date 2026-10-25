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نتانياهو يحذّر إيران من محاولة عرقلة الانتخابات ويقول "لا تختبرونا"
أخبار دولية
2026-10-25 | 17:23
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نتانياهو يحذّر إيران من محاولة عرقلة الانتخابات ويقول "لا تختبرونا"
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إيران وحلفاءها الأحد من محاولة عرقلة الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة الثلاثاء.
وخلال حملته الانتخابية، ركز نتانياهو على الحرب التي شنها إلى جانب الولايات المتحدة على إيران في شباط/فبراير الماضي، مشددا على أنه الوحيد القادر على درء أي مخاطر تشكلها الجمهورية الإسلامية للدولة العبرية.
وقال نتانياهو في مقطع مصور "لدينا مؤشرات استخباراتية تفيد بأن إيران ووكلاءها قد يحاولون تحدّينا عبر شن هجمات بهدف عرقلة الانتخابات".
وأكد أن الجيش الإسرائيلي مستعد لشن هجمات دفاعية وهجومية على السواء وأضاف "لا تختبرونا، ستتلقون ضربات تفوق التوقعات".
وجاءت تصريحاته فيما أفادت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة نقلا عن مصادر لم تسمّها، بوقوع خلاف بينه وبين رئيس أركان الجيش إيال زامير بشأن توجيه جديد يتعلق بالحرب مع إيران لم تكشف مضمونه، وهو ما نفاه نتانياهو.
وقالت القناة الثانية عشرة في تقريرها عن الخلاف المفترض بين نتانياهو وزامير، إن الأخير "طالب بمناقشة معمّقة قبل تنفيذ التوجيه الذي تلقّاه، فضلا عن ضمانات قانونية وتوقيعات من القيادة السياسية".
ولم تكشف القناة تفاصيل التوجيه، لكنها نقلت عن مصادر وجود مخاوف داخل الجيش من استغلال الحرب لتحقيق مكاسب سياسية.
وفي ظهور تلفزيوني في وقت لاحق الأحد، نفى نتانياهو ما ورد في التقرير، واصفا إياه بأنه "كلام فارغ لا أكثر".
وأشار زعيم المعارضة يائير لبيد إلى التقرير في منشور على منصة إكس، متهما نتانياهو بالسعي إلى تأجيل الاقتراع.
وقال "نشر هذا المساء أنه يريد إشعال تصعيد ومواجهة مع إيران، لمجرد تأجيل الانتخابات".
وأضاف "هذا الرجل فقد صوابه. لا بدّ من إعادته إلى منزله".
وفي وقت سابق الأحد، نشر نتانياهو صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تظهر سحابة نارية ضخمة ناجمة عن انفجار نووي فوق تل أبيب، أرفقها بنص منسوب إلى معلّق سياسي يميني، وصف فيه إيران بأنها تهديد وجودي، معتبرا أن كل القضايا الأخرى المطروحة خلال الموسم الانتخابي تبدو تافهة بالمقارنة مع هذا التهديد.
وحرص نتانياهو الذي يُعدّ رئيس الوزراء الأطول بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل، خلال الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية على الإدلاء تكرارا بتصريحات متشددة متعلقة بالأمن القومي.
وقال الأربعاء إنه أصدر توجيهات للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإسقاط النظام الحاكم في إيران.
والثلاثاء، نشر مقطع فيديو يظهر فيه أمام طائرة مقاتلة، وهو يتحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقال حينها إنهما سيعملان معا على "إنجاز المهمة".
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