ترامب يدعو الإسرائيليين إلى التصويت لنتانياهو "المحارب المتميز"

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد الإسرائيليين إلى منح أصواتهم لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران كمثال على "تحقيق الفوز معا".وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "عندما تتوجهون إلى صناديق الاقتراع رجاء تذكروا أن +بيبي+ كان رئيس وزراء محاربا متميزا".