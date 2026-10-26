قتيلان و17 جريحا في هجوم أوكراني بمسيرات في فورونيج بغرب روسيا

قتل شخصان وأصيب 17 بجروح جراء هجوم أوكراني بمسيرات على مدينة فورونيج على مسافة 500 كلم جنوب موسكو، وفق ما أعلن الحاكم المحلي ألكسندر غوسيف الإثنين.



وقال غوسيف في بيان على تلغرام "إثر هجوم إرهابي في فورونيج، قتل شخصان... وأصيب 17 بجروح" مشيرا إلى إسقاط "أكثر من سبعين مسيّرة" فوق المدينة ليل الأحد وصباح الإثنين.