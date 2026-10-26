رئيس الوزراء الفرنسي يلتقي ممثلي الطلاب الاثنين

أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الأحد أنه سيلتقي الاثنين ممثلي الطلاب بمشاركة وزيرَي التربية والتعليم العالي، على أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحافيا بعد اللقاء.



وجاء الإعلان عقب عطلة نهاية أسبوع شهدت احتجاجات جديدة على أوضاع المدارس الثانوية وغلاء المعيشة، وسط ضغوط متزايدة على الحكومة لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها في قطاع التعليم.



وسيشارك وزير التربية الوطنية إدوار جيفري ووزير التعليم العالي فيليب باتيست في المحادثات التي يستضيفها مقرّ رئاسة الوزراء في باريس، ماتينيون، الاثنين، قبل أن يعقدا مؤتمرا صحافيا بعد الظهر.



ويواصل تلاميذ المدارس الثانوية في فرنسا منذ أكثر من شهر تحركاتهم للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة وإصلاح نظام التعليم.



لكن تعامل الشرطة مع التظاهرات التي شملت إغلاق مداخل مدارس، أثار انتقادات شديدة من أهالي التلاميذ والتلاميذ أنفسهم ومنظمات حقوقية وسياسيين معارضين، اتهموها باستخدام القوة المفرطة.











