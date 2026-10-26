إيران: "لا فرق" بالنسبة لنا من سيفوز في الانتخابات الإسرائيلية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الإثنين إنّ "لا فرق" بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية بشأن من سيفوز في الانتخابات الإسرائيلية التي تجري الثلاثاء ويواجه فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منافسة شديدة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: "لا فرق بالنسبة إلينا، في هذه الانتخابات، من سيقود كيانا لم يجلب لمنطقتنا سوى العنف والمجازر".[ ===== DateLine ========== ]طهران, 26-10-2026 (أ ف ب) -