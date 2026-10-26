الكرملين: المحادثات الثلاثية المرتقبة لا تعني تباطؤ العمليات العسكرية

اعتبرت روسيا الاثنين أن الاتفاق على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وأوكرانيا بهدف البحث عن سبيل لإنهاء الحرب، لا يعني تباطؤ وتيرة النزاع.وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن "قرار استئناف المحادثات الثلاثية لا يتضمن أي قيود على العمليات القتالية"، مضيفا "تواصل قواتنا المسلحة شن ضربات كثيفة على المجمع العسكري الصناعي في أوكرانيا".[ ===== DateLine ========== ]موسكو, 26-10-2026 (أ ف ب) -