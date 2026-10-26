عقوبات بريطانية على 15 قائدا من فصائل سودانية متنافسة بسبب انتهاكات

فرضت بريطانيا اليوم الاثنين عقوبات على 15 من القادة العسكريين وزعماء الجماعات المسلحة والمسؤولين الأمنيين من طرفي الصراع في السودان، متهمة إياهم بارتكاب أعمال عنف جنسي وتعذيب وشن هجمات على المدنيين.



ومن بين المستهدفين قادة من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى قادة جماعات مسلحة متحالفة مع الجيش، في ما وصفته لندن بأنه أحدث جهودها لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.



