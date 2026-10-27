حزب فلافيو بولسونارو يعترف بفوز لولا في الانتخابات البرازيلية

اعترف الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه فلافيو بولسونارو بنتيجة الانتخابات الرئاسية في البرازيل وفوز الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رغم الاعتراضات التي أبداها مرشحه على عملية التصويت.



وقال الحزب في بيان ليل الاثنين: "نحن نعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية، كما أعلنتها المحكمة الانتخابية العليا، لكننا نرى أن المخاوف المثارة تستدعي معالجة وافية في إطار نقاش سياسي متوازن وديموقراطي".