فتح صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية الإسرائيلية

بدأ الإسرائيليون صباح اليوم، التصويت في أول انتخابات عامة تجرى منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسط ترقّب لمعرفة موقف الناخبين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتوجّه البلاد المتزايد نحو اليمين.



ويحق لنحو 7,3 مليون شخص التصويت، وأظهرت آخر استطلاعات الرأي المنشورة قبل الانتخابات تقاربا في النتائج بين نتنياهو، أطول رؤساء الوزراء بقاء في منصبه في تاريخ إسرائيل، ومنافسه الرئيسي من تيار يمين الوسط، غادي آيزنكوت.



ومن المقرر أن تُغلق معظم مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (20:00 ت غ).