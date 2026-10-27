غارة روسية تلحق أضرارا بجسر رئيسي في كييف

ألحقت ضربة روسية أضرارا بجسر رئيسي يمتد فوق نهر دنيبرو في كييف وفق ما أفاد رئيس بلديتها، عقب تقارير عن إطلاق صواريخ بالستية عدة باتجاه العاصمة الأوكرانية.



وكتب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على تلغرام: "ضربة أصابت الجسر الجنوبي. تضررت أيضا البنية التحتية لمترو الأنفاق على الجسر"، فيما أعلن مسؤولون محليون أنه تم تعليق خدمات القطارات عبر الجسر.