الأردن يؤكد حرصه على علاقاته مع دمشق بعد الغارات على جنوب سوريا

أعلن وزير الاتصالات المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن الغارات التي شنّها سلاح الجو الملكي في جنوب سوريا الإثنين قتلت "أكثر من 20 عنصرا" من تنظيم الدولة الإسلامية.



وقال المومني في بيان: "النتائج الأولية لهذه العمليات تشير، حتى اللحظة، إلى خسائر كبيرة في صفوف داعش، تُقدّر بأكثر من 20 عنصرا، وتدمير مستودع أسلحة ضخم للتنظيم".



وكان الأردن أعلن أن الغارات جاءت ردّا على الاعتداء على الكنيسة في الكرك في جنوب الأردن، مشيرا الى أن منفّذي الهجوم الأردنيين الثلاثة كانوا على ارتباط بالجماعات المستهدفة في سوريا.



وأكد المومني أن المملكة حريصة على علاقاتها مع دمشق بعد الغارات على جنوب سوريا. وقال: "الأردن يكنّ الاحترام الكبير للدولة السورية وشعبها الشقيق وأن التنسيق بين الأردن وسوريا في محاربة الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات مؤسسي ومستمر منذ سنوات".



وكان الأردن أعلن أنه نسّق ضرباته مع دمشق. إلا أن السلطات السورية نفت ذلك.