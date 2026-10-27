قطر: على إيران إظهار حسن النوايا كي تنجح جهود الوساطة

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية خلال مؤتمر صحفي، ضرورة أن تظهر إيران حسن النوايا وأن توقف التهديدات الموجهة ضد دول منطقة الخليج وأن تفتح مضيق هرمز كي تنجح جهود الوساطة.