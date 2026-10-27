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السياسي الفلسطيني سعيد نفاع الـLBCI: للصوت العربي في الانتخابات الإسرائيلية وزنٌ كبيرٌ جدا

أخبار دولية
2026-10-27 | 08:27
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السياسي الفلسطيني سعيد نفاع الـLBCI: للصوت العربي في الانتخابات الإسرائيلية وزنٌ كبيرٌ جدا
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السياسي الفلسطيني سعيد نفاع الـLBCI: للصوت العربي في الانتخابات الإسرائيلية وزنٌ كبيرٌ جدا

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