نتنياهو يهاجم الأحزاب العربية في إسرائيل ويتهمها بمحاولة "سرقة الانتخابات"

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد إدلائه بصوته، الأحزاب العربية في إسرائيل محذرا من أنهم "يحاولون سرقة الانتخابات".



وقال نتنياهو الذي دأب على مهاجمة الاحزاب العربية في إسرائيل، إن ثلاثة مسؤولين بارزين في حزب القائمة العربية الموحدة (راعم) اعتُقلوا في جنوب البلاد، وبحوزتهم مظاريف مليئة بالنقود.



وأضاف: "لا يمكننا ان نترك هذه المعركة في أيدي اليسار والأحزاب العربية التي تريد وضع حد للدولة اليهودية".



وشدد نتنياهو على الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع. وقال: "لا حفلات شواء، ولا ذهاب إلى الشاطئ، بل اذهبوا إلى مراكز الاقتراع وصوّتوا لليكود".



وتستطيع القائمة العربية الموحدة التي استحوذت على خمسة مقاعد في البرلمان الإسرائيلي السابق، أن تلعب دورا محوريا في تشكيل الحكومة المقبلة، في حال تقاربت مقاعد اليمين والمعارضة.



من جانبه، قال القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية دين ليفنه خلال مؤتمر صحافي إن الحادثة "غير مألوفة".



وأضاف: "الشرطة ضبطت أشخاصا حاولوا رشوة ناخبين، حتى قبل وصولهم إلى مراكز الاقتراع".



وذكر ليفنه أن "الأشخاص الثلاثة الذين لم تكشف هوياتهم لم يكونوا موجودين داخل مراكز الاقتراع، بل أُلقي القبض عليهم بالقرب من منازلهم"، مشيرا الى أن القضية لا تزال قيد التحقيق.



وقال: "هذه حالة محصورة في منطقة محددة".



وفي سياق متصل ومع بدء التصويت، اشتكت أحزاب من المعارضة، ومن بينها حزب غادي آيزنكوت، المنافس الرئيسي لنتنياهو، من تعرّض أوراق الاقتراع الخاصة بها للتشويه والسرقة داخل مراكز التصويت.



ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن لجنة الانتخابات المركزية قولها: "خلافا للادعاءات المتداولة عبر الإنترنت، لا توجد حاليا مؤشرات على حدوث تلاعب منهجي بأوراق الاقتراع".



وأضافت: "يجري التعامل مع البلاغات الواردة بهذا الشأن على الفور".