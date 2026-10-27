الحوثيون يعلنون استهداف طائرتين عسكريتين في جنوب السعودية

أعلن الحوثيون اليمنيون استهداف طائرتين عسكريتين في جنوب السعودية بصاروخين بالستيين، وذلك بعيد إعلانهم استهداف مصفاة رأس تنورة النفطية في شرق المملكة بصاروخ بالستي.وقال المتحدث العسكري باسمهم يحيى سريع عبر تلغرام إن قواته تمكنت من "استهداف طائرتي نقل عسكرية بصاروخين بالستيين الأولى في مطار نجران والأخرى في قاعدة خالد الجوية بخميس مشيط".