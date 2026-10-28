سوريا: معبر نصيب الحدودي مع الأردن سيعود للعمل بصورة طبيعية اليوم

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء بأن حركة عبور المسافرين والشحن التجاري ستعود إلى طبيعتها عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد إغلاق المعبر لفترة وجيزة عقب غارات أردنية في جنوب سوريا.ويُعد معبر نصيب هو المنفذ الحدودي الوحيد بين الأردن وسوريا المخصص لعبور المسافرين والتجارة.