اللجنة الانتخابية الإسرائيلية: ائتلاف نتنياهو متقدم بعد فرز 50% من الأصوات

يتقدّم ائتلاف بنيامين نتنياهو على كتلة المعارضة بعد فرز نصف الأصوات، وفق بيانات نشرتها لجنة الانتخابات الإسرائيلية، غداة انتخابات تشريعية يخوض فيها رئيس الوزراء المنتهية ولايته معركة بقائه السياسي.



وبعد فرز 50,1% من الأصوات، أظهرت النتائج حصول حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو والأحزاب الحليفة له على 56 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 49 لكتلة المعارضة و15 للأحزاب العربية.



وقد تتغيّر هذه النتائج الجزئية بشكل كبير، إذ أظهرت استطلاعات عدة لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع تقاربا شديدا بين المعسكرين، من دون أن يحقق أيّ منهما غالبية برلمانية.