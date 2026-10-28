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السلطات الأرجنتينية: بولسونارو في طريقه جوا إلى الإكوادور بعد مغادرته البرازيل
أخبار دولية
2026-10-28 | 02:21
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السلطات الأرجنتينية: بولسونارو في طريقه جوا إلى الإكوادور بعد مغادرته البرازيل
أعلنت سلطات بوينوس ايرس أن السيناتور البرازيلي المحافظ فلافيو بولسونارو وعائلته في طريقهم جوّا إلى الإكوادور انطلاقا من الأرجنتين، بعدما غادروا البرازيل إثر خسارته الانتخابات الرئاسية.
وقالت المديرية الوطنية للهجرة في الأرجنتين على منصة إكس إن بولسونارو وزوجته وابنتيه وصلوا إلى الأرجنتين ليل الثلاثاء، قبل أن يستقلّوا "رحلة خاصة سيّرتها شركة بايريس فلاي، متجهة إلى مدينة غواياكيل في الإكوادور".
أخبار دولية
فلافيو بولسونارو
الإكوادور
الأرجنتين
البرازيل
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