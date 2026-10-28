الكويت تستدعي السفير الإيراني لديها احتجاجا على "المساس بسيادتها"

استدعت الكويت الأربعاء السفير الإيراني لديها احتجاجا على ما وصفته بأنه "مساس بسيادتها واستقلالية سلطتها القضائية"، بعدما اعترضت سفارة طهران لدى الكويت على قرار إعدام مواطن إيراني بتهمة التخطيط لاغتيال وزير.وأصدرت محكمة كويتية الاثنين أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة رجال من المسلمين الشيعة بتهم التخطيط لاغتيال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح، والتخابر مع إيران والانضمام إلى حزب الله اللبناني، وفق ما أفاد مصدران قضائيان وكالة فرانس برس.ومن بين الأسماء، ورد الإيراني عبد الرضا حيدر دهقاني الذي سبق أن حُكم عليه بالإعدام غيابيا قبل عشر سنوات في قضية أخرى معروفة بـ"خلية العبدلي"، شملت عدة متهمين بالتخابر مع إيران وحزب الله.وقالت وزارة الخارجية الكويتية إنها استدعت السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي لتسليمه مذكرة احتجاج على بيان صادر عن سفارة طهران بسبب "ما تضمنه من تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة الكويت، ومساس بسيادتها واستقلالية سلطتها القضائية، في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية".وجاء ذلك ردا على بيان لسفارة إيران في الكويت الأربعاء رفضت فيه "رفضا قاطعا الادعاء الذي طرحته الحكومة الكويتية بشأن تورط أحد المواطنين الإيرانيين في مخطط لاغتيال شخصيات أو في أي عمل آخر من شأنه المساس بالأمن الوطني الكويتي".وأشار البيان إلى أن "الشخص المذكور لم يسبق له الوجود في الكويت خلال السنوات العشر الماضية".كما أعربت السفارة عن "بالغ أسفها لاستمرار النهج السلبي تجاه إيران" عبر "تكرار سيناريوهات واهية ومستهلكة بشأن تدخل إيران في الشؤون الكويتية".