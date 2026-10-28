اتهم حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، الأحزاب العربية بـ"سرقة" الانتخابات، بعدما أفادت النتائج الأولية بأنّها حقّقت مكاسب في الانتخابات التي جرت الثلاثاء.وقال الحزب في بيان: "لقد سُرقت الانتخابات في دولة إسرائيل على يد أحزاب عربية تدعم الإرهاب والقضاء على الدولة اليهودية، وذلك من خلال ارتكاب مخالفات جنائية خطيرة تشمل الفساد والتهديدات والعنف والتزوير واستخدام برمجيات محظورة لحث الناخبين على التصويت".وأكد الحزب أنه يعمل على تقديم إفادات وأدلة إلى السلطات بشأن هذه الاتهامات.