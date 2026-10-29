كريستين لاغارد تتنحى عن رئاسة المصرف المركزي الأوروبي في شباط 2027

أعلنت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أنها ستتنحى من منصبها في 7 شباط 2027، أي قبل نحو تسعة أشهر من انتهاء ولايتها المقررة في نهاية تشرين الأول 2027، وفق بيان للمؤسسة.



وأوضح البيان أن لاغارد أبلغت مجلس محافظي المؤسسة النقدية وكذلك رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بقرارها مغادرة منصبها في شباط، وسيعيّن المجلس الأوروبي خلفا لها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في معاهدات الاتحاد.