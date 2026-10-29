القائمة العربية المشتركة ترى أن خوف نتنياهو من قوتها السياسية وراء اتهاماته

رأت القائمة العربية المشتركة أن خوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قوتها السياسية بعد النتائج غير المتوقعة التي حصدتها في الانتخابات الأخيرة كانت سببا في اتهاماته ومعسكره بوقوع مخالفات انتخابية وتلقي أموال من جهات أجنبية.



وجاء في بيان للقائمة: "تؤكد القائمة المشتركة أن حملة التحريض التي يقودها نتنياهو وائتلافه الفاشي ضد تصويت الجماهير العربية تكشف خوفهم من قوتها السياسية".



ودعت القائمة معسكر المعارضة المناهض لنتنياهو إلى "الكف عن مجاراة أكاذيب نتنياهو".