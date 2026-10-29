ثلاثة قتلى في انهيار صخري بموقع سياحي في كبادوكيا التركية

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح خمسة آخرون في انهيار موقع صخري معروف باسم "المداخن الجنية" في منطقة كبادوكيا بوسط تركيا، وفق ما أفادت السطات المحلية.وأعلن حاكم ولاية نوشهير التركية حسين كوك العثور على جثث ثلاثة أشخاص تحت الأنقاض، فيما أكد وزير العدل أكين غورليك عبر منصة "إكس" إصابة خمسة آخرين في الحادث"، مشيرا إلى أن "فرق البحث والإنقاذ تجري عمليات بحث مكثفة ومنسقة للبحث عن ضحايا آخرين قد يكونون محاصرين تحت الأنقاض".وكان كوك أعلن في وقت سابق اليوم، أن الحادث وقع في الساعة 15,15 بالتوقيت المحلي (12,15 ت غ)، عندما تسبّب انزلاق للتربة في تساقط صخري في مدينة غوريمه قرب المتحف المفتوح، مشيرا إلى أن "عمليات البحث والإنقاذ مستمرّة وأن الدولة تواصل جهودها هناك باستخدام كل الموارد المتاحة".وفتحت السلطات في نوشهير تحقيقا في الحادثة.ونتيجة الحادث، أغلقت المنطقة أمام الجمهور، بحسب تقارير إعلامية.من جهتهم، أفاد شهود بسماع دويّ قوي لحظة انهيار التكوين الصخري.وكانت وزارة الثقافة والسياحة التركية بدأت أعمال ترميم في المنطقة للمساعدة في حماية التكوينات الصخرية الهشة من الأضرار الناجمة عن العوامل المناخية والتآكل الطبيعي والأنشطة البشرية.وفي عام 2024، وقع انهيار صخري آخر في كبادوكيا، من دون تسجيل أي وفيات أو إصابات. ومع ذلك، أثارت سلسلة من الحوادث مخاوف متعلقة بالسلامة.وتُعد كبادوكيا من أبرز الوجهات السياحية في تركيا وهي مدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1985، وتشتهر بتكويناتها الصخرية الفريدة المعروفة باسم "المداخن الجنّية".