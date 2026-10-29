سوريا تعلن مقتل خمسة أشخاص بينهم أربعة أطفال جراء سيول وأمطار غزيرة

قضى خمسة أشخاص بينهم أربعة أطفال جراء موجة أمطار غزيرة وسيول تشهدها مناطق واسعة في شمال سوريا وشرقها، وفق ما أعلنت السلطات.



وأفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في بيان، بأن "السيول والهطولات المطرية التي شهدتها محافظات عدة" أسفرت عن مقتل أربعة أطفال "غرقا" في برك مياه شكلتها السيول في محافظتي الرقة ودير الزور، إضافة الى مقتل رجل جراء حادث عند جسر رئيسي في الرقة.



وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن السيول تسببت بانهيار الجسر الواقع في محافظة الرقة، ما تسبب بقطع الطريق الذي يربط المنطقة بمحافظة حلب المجاورة.



وتسببت العاصفة التي تشهدها البلاد منذ الأربعاء بفقدان خمسة أشخاص آخرين، وفق الوزارة، موضحة أن عمليات البحث عنهم مستمرة.



وشهدت مناطق واسعة خصوصا في شمال وشرق سوريا هطولات مطرية ورياحا قوية، ما تسبب بفيضانات وسيول وغرق منازل وخيم نازحين وقطع عدد من الطرق، وفق ما أورد الإعلام الرسمي ومسؤولون محليون.

