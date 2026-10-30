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الحرس الثوري: اندلاع حرائق في أربع ناقلات اصطدمت بألغام في هرمز

أخبار دولية
2026-10-30 | 03:02
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الحرس الثوري: اندلاع حرائق في أربع ناقلات اصطدمت بألغام في هرمز
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الحرس الثوري: اندلاع حرائق في أربع ناقلات اصطدمت بألغام في هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني الخميس أن النيران اشتعلت في أربع ناقلات على الأقل اصطدمت بألغام أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، بعد يوم على تأكيد الجيش الأميركي أنه قام بنزع الألغام من الطرق الرئيسية في الممر المائي.
     
وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة "ارنا" الرسمية: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تعرضت ثلاث ناقلات نفط مخالفة لانفجار وحريق إثر اصطدامها بألغام أثناء عبورها من المسار غير المصرح به جنوب مضيق هرمز".
     
وفي وقت لاحق الخميس، أفاد الجيش الإيراني بأن ناقلة أخرى اشتعلت فيها النيران شرق المضيق عندما "كانت تعمل بشكل غير قانوني في منطقة محظورة وخطرة".
     
والناقلات الثلاث الأولى "أطفأت جميع أنظمتها الرادارية والملاحية" وتجاهلت تحذيرات القوة البحرية للحرس الثوري، حسبما جاء في البيان.
     
ولم يتضح بعد توقيت وقوع الحوادث أو الأعلام التي كانت الناقلات ترفعها.
     
وذكرت وكالة الأمن البحري البريطانية "يو كي إم تي أو" (UKMTO)، في وقت متأخر الخميس، أنها تلقت بلاغا عن نشوب حريق على متن سفينة على بعد نحو 25 ميلا بحرياً شمال شرقي مدينة خصب العمانية، في مضيق هرمز.
     
وبعد ساعات، أفادت الوكالة البريطانية بأن الحريق قد أُخمد وأن الطاقم بخير.
     
وأشارت الوكالة إلى أن قاربا صغيرا اقترب من السفينة وقام بتثبيت عبوتين ناسفتين على هيكلها فوق خط الماء.
     
ولفتت إلى أن "الانفجارات اللاحقة أدت إلى نشوب حريق في غرفة المحركات، ما تسبب في تعطل السفينة موقتا".
     
وكانت الوكالة قد أعلنت في وقت سابق عن حادثتين، إحداهما تتعلق بمركب شراعي "تعرض لحادث أمني بحري" ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وغرقه، والأخرى تتعلق بناقلة "تعرضت لضربة من مقذوف مجهول لدى خروجها من مضيق هرمز".
     
وأعلنت إيران في الأسابيع الأخيرة عن اصطدام عدة سفن بألغام بحرية، ما دفع القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سينتكوم) التي تدير العمليات العسكرية في المنطقة، للتأكيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن كل  الألغام الواقعة في "طرق العبور الرئيسية" نُزِعَت.
     
وشكّك المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي في صحة الإعلان الأميركي قائلا على "إكس" "أثبتوا ادعاءكم بشأن نزع الألغام في هرمز عبر تقديم دليل مستقل، لا عبر البيانات!".
     
ومنذ اندلاع الحرب في 28 شباط، فرضت إيران قيودا مشددة على حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي الذي تمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.
     
وردّا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية وساعدت الناقلات على عبور المضيق. وأعلنت "سينتكوم" الأحد بأنها ساعدت دول الخليج على تصدير 1,5 مليار برميل من النفط عبر هرمز منذ الصيف.
     
وتعتبر إيران أن السفن التي تستخدم الممر الجنوبي قرب الساحل العماني تقوم بذلك من دون تصريح.
     
وأفاد الحرس الثوري في بيان الخميس بأن "المسار غير المصرح به في مضيق هرمز ملوث (بالألغام)، وإن مالكي السفن وطواقمها يتحملون المسؤولية عن عبور هذه المسارات، وعليهم ألا يلتفتوا إلى أوهام القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم) في الفضاء  الافتراضي".
     
وفي بيان آخر، أعلن الحرس الثوري الاستيلاء على طائرة استطلاع أميركية مسيّرة أثناء عملية في مضيق هرمز.
     
وذكر البيان بأن القوة البحرية للحرس الثوري "أعلنت بأن وحدتها للحرب الإلكترونية استولت بنجاح على مسيّرة أميركية من طراز إم كيو إم-170  (MQM-170) خلال عملية هجومية في الغرب من مضيق هرمز".
     

أخبار دولية

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