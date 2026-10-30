ترامب عن حرب إيران: ستنتهي قريبا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، متحدثا قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من تشرين الثاني، أنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، لكنه لم يوضح كيف سيحدث ذلك.



وقال ترامب في مقابلة مع محطة كيه.سي.إم.أو الإذاعية في كانساس سيتي "سيطوى هذا الملف قريبا. نحتاج إلى ضمان ألا يكون هناك سلاح نووي أبدا".



وأضاف أن الولايات المتحدة لن تضرب إيران قبل الانتخابات.