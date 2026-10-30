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زيلينسكي يزور تركيا السبت لإجراء محادثات مع إردوغان

أخبار دولية
2026-10-30 | 11:06
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زيلينسكي يزور تركيا السبت لإجراء محادثات مع إردوغان
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زيلينسكي يزور تركيا السبت لإجراء محادثات مع إردوغان

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور السبت تركيا حيث سيناقش مع نظيره رجب طيب إردوغان الحرب مع روسيا والأمن في البحر الأسود. 
     
وأفاد مدير الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين دوران في بيان، بأن "المباحثات في إسطنبول ستركز على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تركيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، بما فيها النزاع الروسي الأوكراني والوضع الأمني في البحر الأسود".

أخبار دولية

زيلينسكي

تركيا

محادثات

إردوغان

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