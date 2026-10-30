البابا لاون أدلى بصوته في انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة

أدلى البابا لاون الرابع عشر، وهو أوّل حبر أعظم من الولايات المتحدة، بصوته في انتخابات التجديد النصفي الأميركية "كما يقوم عادة بذلك كلما تسنّت له الفرصة"، على ما أفاد المكتب الإعلامي بالفاتيكان في بيان.



وهي المرّة الأولى التي يكشف فيها عن أن حبرا أعظم قام بالتصويت في انتخابات سياسية.



وجاء في البيان أن "البابا لاون الرابع عشر مارس حقّه في التصويت كمواطن أميركي كما يقوم عادة بذلك كلما تسنّت له الفرصة".



وأكّد المكتب الإعلامي أنه "بمقتضى هذه العادة الراسخة من المشاركة المدنية، أرسل البابا ورقة التصويت عبر البريد إلى شيكاغو".



ويؤمن البابا المولود في شيكاغو "بحقّ وواجب كلّ مواطن في المشاركة في المسار الديموقراطي"، بحسب البيان.



وكثيرة هي أوجه التباين بين رئيس الكنيسة الكاثوليكية التي تضمّ 1,4 مليار مؤمن والرئيس الأميركي دونالد ترامب. واشتدّت المواجهة بينهما في فترة سابقة من العام إثر انتقاد البابا قمع المهاجرين في الولايات المتحدة والحرب الأميركية على إيران.



وقد وصف ترامب البابا لاون الرابع عشر بـ"الضعيف" في ما يخصّ الجريمة و"الفظيع" في ما يتعلّق بالسياسة الخارجية. أما البابا لاون فقد أكّد أنه لا يخشى ترامب.



وتقام انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في الثالث من تشرين الثاني.



وقد أمضى البابا، واسمه الأصلي روبرت فرانسيس بريفوست، قبل تولّيه الكرسي الرسولي حوالى عقدين من الزمن في العمل الكهنوتي في البيرو. وهو يحمل الجنسيتين الأميركية والبيروفية.



وأشار بيان الفاتيكان إلى أن "الأب الأقدس أكّد أيضا أنه خلال سنوات إقامته في البيرو مارس حقّه في التصويت عندما تسنّت له الفرصة".