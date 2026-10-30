سلطنة عمان تعلن إجلاء 25 فردا من طاقم سفينة تجارية تعرضت لاستهداف قبالة سواحلها

أعلنت سلطنة عمان إجلاء 25 فردا من طاقم سفينة تجارية تعرضت لاستهداف قبالة سواحل محافظة مسندم المطلة على مضيق هرمز، في ظل مواصلة إيران استهداف سفن في المضيق.



وكتب مركز الأمن البحري في سلطنة عمان على منصة اكس: "نفذت البحرية السلطانية العمانية بالتعاون والتنسيق مع مركز الأمن البحري عملية إخلاء لـ25 فردا من طاقم السفينة التجارية (RITI) التي ترفع علم جمهورية بنما، إثر تعرضها لاستهداف أدى إلى اندلاع حريق على متنها، وذلك على بعد 1,6 ميل بحري من سواحل محافظة مسندم، حيث قدمت لأفراد الطاقم الرعاية الصحية اللازمة".