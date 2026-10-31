عراقجي: إيران "لا ترى ضرورة" لعقد لقاء مع الولايات المتحدة في هذه المرحلة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عدم وجود خطط لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وسط تزايد المخاوف من استئناف الحرب.وقال عراقجي في مقابلة مع قناة الجزيرة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إن "طهران لا ترى في الظروف الراهنة ضرورة للقاء الجانب الأميركي، وأن شروط إيران واضحة. وفي الوقت نفسه، يواصل الوسطاء مشاوراتهم بشأن هذه الشروط".