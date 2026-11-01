أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
22
o
متن
22
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
22
o
متن
22
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
البابا لاون يستعد لرحلة "مؤثرة" إلى أميركا الجنوبية
أخبار دولية
2026-11-01 | 03:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
البابا لاون يستعد لرحلة "مؤثرة" إلى أميركا الجنوبية
5
min
البابا لاون يستعد لرحلة "مؤثرة" إلى أميركا الجنوبية
يستعد البابا لاون الرابع عشر للقيام بواحدة من أكثر الرحلات البابوية الخارجية طموحا منذ عقود، بحيث سيزور أوروغواي والأرجنتين والبيرو التي يعتبرها وطنا ثانيا له، رغم خضوعه أخيرا لجراحة لاستئصال سرطان الرئة.
وخضع البابا البالغ 71 عاما لعملية جراحية قبل أقل من ثلاثة أسابيع لاستئصال ورم سرطاني، لكن الأطباء يؤكدون أنه لا يحتاج إلى أي علاج إضافي، وقد منحوه الضوء الأخضر للقيام برحلته التي تستغرق 11 يوما إلى أميركا الجنوبية.
وقال البابا لاون إنه "يتطلع للعودة إلى القارة التي عاش فيها لحظات كثيرة من حياته" من خلال جولة تستمر من 6 إلى 17 تشرين الثاني تتضمن 12 رحلة جوية ورحلتين بمروحية وأداء صلاة على ارتفاع شاهق في جبال الأنديس.
ويتوقع أن يتدفق ملايين المؤمنين لرؤية البابا الذي سيجمع في زيارته بين اللقاءات الرعوية وإلقاء كلمات أمام قادة من بينهم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهو حليف مقرب للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تتسم علاقته بالكنيسة بالتوتر.
ورغم أن الفاتيكان ذكر أن البابا لا يزال في مرحلة التعافي، فإنه سيترأس أكثر من 50 فعالية تتراوح بين قداديس في أماكن مفتوحة ولقاءات مع شعوب أصلية في منطقة الأمازون وضحايا انتهاكات قام بها رجال دين، بالإضافة إلى مسنّين وفقراء وذوي إعاقة.
وقال كريستوفر وايت من جامعة جورجتاون في واشنطن ومؤلف كتاب عن البابا لاوون لوكالة فرانس برس "ستكون هذه الرحلة الأكثر ترقبا ومتابعة ضمن رحلات البابا لاون حتى الآن".
وسيبدأ رأس الكنيسة الكاثوليكية البالغ عدد أتباعها 1,4 مليار شخص حول العالم، رحلته في أوروغواي، أكثر دول أميركا اللاتينية علمانية، حيث سيستقبله الرئيس اليساري ياماندو أورسي.
وتتعارض الدولة الليبرالية مع الكنيسة الكاثوليكية بشأن قضايا زواج المثليين، والإجهاض، والقتل الرحيم الذي أُضفي عليه الطابع القانوني في العام الماضي، ومن المتوقع أن يوجه البابا نداء لحماية الحياة.
وسيتوجه البابا بعد ذلك إلى الأرجنتين، موطن سلفه البابا فرنسيس الذي خيّب آمال الكثير من الأرجنتينيين لعدم عودته لزيارة بلاده خلال فترة حبريته.
ويتوقع المسؤولون توافد سبعة ملايين شخص لرؤية البابا لاون. وفي بوينوس آيرس، سيعقد البابا لقاء مع ميلي الذي كانت تربطه علاقة متوترة بالبابا فرنسيس.
وقد رحّب الرئيس خافيير ميلي بالزيارة المرتقبة، معتبراً أنها ستكون مناسبة للفرح والإثراء الروحي للأرجنتينيين.
وستُختتم رحلة البابا لاون إلى أميركا الجنوبية بعودة مؤثرة إلى الوطن في البيرو.
وقالت إيليز آن آلِن، الخبيرة الأميركية في شؤون الفاتيكان والتي ألفت سيرة ذاتية للبابا، لوكالة فرانس برس: "أعلم أنه يتطلع بشدة لعودته إلى البيرو. فالأمر يعني له الكثير على الصعيد الشخصي... وهو كان عازما على الذهاب" إليها.
وقبل أن يصبح البابا "لاون الرابع عشر"، أمضى روبرت فرنسيس بريفوست قرابة عقدين في تلك الدولة الواقعة في جبال الأنديس حيث شغل خصوصا منصب أسقف في مدينة تشيكلايو الساحلية بين عامي 2015 و2023.
وسيقيم البابا، وهو أول حبر أعظم في العالم مولود في الولايات المتحدة ويحمل الجنسية البيروفية، قداسا في سهل صحراوي قرب المحيط الهادئ، قبل أن يزور مدينة كوزكو، العاصمة السابقة لإمبراطورية الإنكا، ومدينة بوكالبا الواقعة في غابات الأمازون المطيرة.
وسيلتقي في ليما الرئيسة البيروفية اليمينية كيكو فوجيموري، ابنة الزعيم السابق الراحل ألبرتو فوجيموري الذي سُجن بتهم فساد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتي تستند في نهجها إلى إرث والدها.
ويرجح أن يتناول البابا المشكلات التي تعانيها البيرو، بدءا من موجة الجريمة المنتشرة التي تغذيها عمليات القتل المأجور والابتزاز المستشري، وصولا إلى تجارة الكوكايين التي تُعد واحدة من الأكبر في العالم، وتأثيرها على الشعوب الأصلية.
ويتوقع أيضا أن يتطرق إلى حالة عدم الاستقرار السياسي في البيرو، إذ إن فوجيموري هي الرئيسة التاسعة للبلاد خلال عقد، وإلى أهمية حماية كرامة المهاجرين في بلد يستضيف حوالى 1,6 مليون فنزويلي.
وستكون زيارة البابا لمدينة كوزكو الواقعة على ارتفاع 3400 متر مقتضبة لكنها ستخضع لمتابعة مكثفة في ظل تساؤلات حول ما إذا كان البابا قد قلل من شأن إصابته بالسرطان، أم أنه تغلب عليه.
وقال وايت: "إذا تمكن البابا من تحقيق ذلك، فتُعزَّز الصورة التي كوّنها جزء كبير من العالم عن لاوون منذ انتخابه، وهي صورة بابا شاب وقوي ومفعم بالحيوية".
أخبار دولية
البابا لاون
أميركا الجنوبية
التالي
أرامكو تستحوذ على 49% من أسهم شركة "هيوماين" السعودية للذكاء الاصطناعي
"باينانس" تعلن استئناف عمليات السحب بعد قرصنة واسعة لأصولها المشفرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2026-10-01
عبير نعمه تودّع والدها الراحل بكلمات مؤثّرة: "وداعك فوق قدرتي..."
فنّ
2026-10-01
عبير نعمه تودّع والدها الراحل بكلمات مؤثّرة: "وداعك فوق قدرتي..."
0
أخبار دولية
2026-10-16
الفاتيكان: الفحوص الطبية تظهر "تحسنا مطردا" في صحة البابا لاون
أخبار دولية
2026-10-16
الفاتيكان: الفحوص الطبية تظهر "تحسنا مطردا" في صحة البابا لاون
0
أخبار دولية
2026-09-28
البابا لاون: بعض الهيئات داخل الكنيسة الكاثوليكية "ارتكبت أحيانا انتهاكات بصورة ممنهجة"
أخبار دولية
2026-09-28
البابا لاون: بعض الهيئات داخل الكنيسة الكاثوليكية "ارتكبت أحيانا انتهاكات بصورة ممنهجة"
0
أخبار دولية
2026-10-02
رويترز عن مصدر: مسؤولون إسرائيليون سيستجوبون مساعد طيار رحلة "فلاي دبي"
أخبار دولية
2026-10-02
رويترز عن مصدر: مسؤولون إسرائيليون سيستجوبون مساعد طيار رحلة "فلاي دبي"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:23
فرنسا تفتح تحقيقا في "محاولة قتل" بعد إلقاء زجاجة حارقة على قوات الأمن
أخبار دولية
08:23
فرنسا تفتح تحقيقا في "محاولة قتل" بعد إلقاء زجاجة حارقة على قوات الأمن
0
أخبار دولية
07:59
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يكشف عن تحرّكات إقليمية لإعادة رسم الترتيبات الأمنية في المنطقة
أخبار دولية
07:59
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يكشف عن تحرّكات إقليمية لإعادة رسم الترتيبات الأمنية في المنطقة
0
أخبار دولية
07:38
البيت الأبيض يضع خططا لتنفيذ سياسات ترامب إذا فاز الديمقراطيون بالكونغرس
أخبار دولية
07:38
البيت الأبيض يضع خططا لتنفيذ سياسات ترامب إذا فاز الديمقراطيون بالكونغرس
0
أخبار دولية
05:58
مئات الآلاف بدون كهرباء في أوكرانيا بعد قصف روسي
أخبار دولية
05:58
مئات الآلاف بدون كهرباء في أوكرانيا بعد قصف روسي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-10
رئيس الحكومة ترأس اجتماعا تابع التحضيرات المتعلقة بعبور النفط الخام والمشتقات النفطية العراقية عبر لبنان
أخبار لبنان
2026-08-10
رئيس الحكومة ترأس اجتماعا تابع التحضيرات المتعلقة بعبور النفط الخام والمشتقات النفطية العراقية عبر لبنان
0
أخبار دولية
2026-06-05
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة
أخبار دولية
2026-06-05
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-13
مقدمة النشرة المسائية 13-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-13
مقدمة النشرة المسائية 13-1-2026
0
خبر عاجل
2026-10-28
فرز ٦٢٪ من الأصوات في الإنتخابات الإسرائيلية وتحالف نتنياهو يحصد ٥٣ مقعدا وتحالف آيزنكوت ٤٨ مقعدا والأحزاب العربية ١٩ مقعدا
خبر عاجل
2026-10-28
فرز ٦٢٪ من الأصوات في الإنتخابات الإسرائيلية وتحالف نتنياهو يحصد ٥٣ مقعدا وتحالف آيزنكوت ٤٨ مقعدا والأحزاب العربية ١٩ مقعدا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:59
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يكشف عن تحرّكات إقليمية لإعادة رسم الترتيبات الأمنية في المنطقة
أخبار دولية
07:59
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يكشف عن تحرّكات إقليمية لإعادة رسم الترتيبات الأمنية في المنطقة
0
عالم الطبخ
07:53
الفريكة بلحم الستيك وزيت الترافل: إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
07:53
الفريكة بلحم الستيك وزيت الترافل: إليكم طريقة التحضير مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أمن وقضاء
07:50
إحباط عملية تهريب شحنة كوكايين ضخمة عبر مطار بيروت... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
07:50
إحباط عملية تهريب شحنة كوكايين ضخمة عبر مطار بيروت... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:44
حنين السيد تفتتح مركز الإيواء الجديد لأبناء بلدة فرون
أخبار لبنان
07:44
حنين السيد تفتتح مركز الإيواء الجديد لأبناء بلدة فرون
0
أخبار لبنان
07:42
لقاء سياسي موسّع في بيت الوسط لمناسبة ذكرى ميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وذكرى تولّيه رئاسة حكومته الأولى
أخبار لبنان
07:42
لقاء سياسي موسّع في بيت الوسط لمناسبة ذكرى ميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وذكرى تولّيه رئاسة حكومته الأولى
0
أخبار لبنان
04:58
لقاء في بيت الوسط تحت عنوان "لقاء مع رفيق... الحكم والمسؤولية"
أخبار لبنان
04:58
لقاء في بيت الوسط تحت عنوان "لقاء مع رفيق... الحكم والمسؤولية"
0
أخبار لبنان
04:29
الراعي: اللبنانيون لا يحتملون حربًا جديدة... وقرار الحرب والسلم مسؤولية وطنية لا تحتمل تعدّد المرجعيات
أخبار لبنان
04:29
الراعي: اللبنانيون لا يحتملون حربًا جديدة... وقرار الحرب والسلم مسؤولية وطنية لا تحتمل تعدّد المرجعيات
0
أخبار دولية
03:20
البابا لاون يستعد لرحلة "مؤثرة" إلى أميركا الجنوبية
أخبار دولية
03:20
البابا لاون يستعد لرحلة "مؤثرة" إلى أميركا الجنوبية
0
أخبار دولية
00:55
ترامب: ما زال علينا "التعامل مع" هدف أو هدفين في إيران
أخبار دولية
00:55
ترامب: ما زال علينا "التعامل مع" هدف أو هدفين في إيران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:56
في مطار بيروت... الجمارك تحبط بالتعاون مع الأمن العام تهريب شحنة كوكايين ضخمة (فيديو وصور)
أمن وقضاء
03:56
في مطار بيروت... الجمارك تحبط بالتعاون مع الأمن العام تهريب شحنة كوكايين ضخمة (فيديو وصور)
2
حال الطقس
02:52
استقرار جوي نسبي تتخلّله تقلبات جوية ضعيفة
حال الطقس
02:52
استقرار جوي نسبي تتخلّله تقلبات جوية ضعيفة
3
أمن وقضاء
03:21
بالصور - الجيش يتلف حوالي 9700 متر مربع من مادة الماريجوانا في منطقتَي الزرازير وعيناتا – بعلبك
أمن وقضاء
03:21
بالصور - الجيش يتلف حوالي 9700 متر مربع من مادة الماريجوانا في منطقتَي الزرازير وعيناتا – بعلبك
4
آخر الأخبار
11:26
ترامب: قد نشهد اتفاق سلام كبير خلال قمة الـ 20 يشمل روسيا وأوكرانيا وإيران
آخر الأخبار
11:26
ترامب: قد نشهد اتفاق سلام كبير خلال قمة الـ 20 يشمل روسيا وأوكرانيا وإيران
5
أخبار دولية
00:40
"إف بي آي" يتّهم كوريا الشمالية بالوقوف وراء سرقة 6 مليارات دولار من العملات المشفرة من باينانس
أخبار دولية
00:40
"إف بي آي" يتّهم كوريا الشمالية بالوقوف وراء سرقة 6 مليارات دولار من العملات المشفرة من باينانس
6
أخبار لبنان
04:29
الراعي: اللبنانيون لا يحتملون حربًا جديدة... وقرار الحرب والسلم مسؤولية وطنية لا تحتمل تعدّد المرجعيات
أخبار لبنان
04:29
الراعي: اللبنانيون لا يحتملون حربًا جديدة... وقرار الحرب والسلم مسؤولية وطنية لا تحتمل تعدّد المرجعيات
7
أخبار دولية
00:38
"باينانس" تعلن تغطية 90% من خسائر الهجوم الإلكتروني
أخبار دولية
00:38
"باينانس" تعلن تغطية 90% من خسائر الهجوم الإلكتروني
8
موضة وجمال
06:38
من عارضة أزياء إلى يد عملاقة مقطوعة مقززة... إليكم إطلالة هايدي كلوم في هالويين (صور)
موضة وجمال
06:38
من عارضة أزياء إلى يد عملاقة مقطوعة مقززة... إليكم إطلالة هايدي كلوم في هالويين (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More