أرامكو تستحوذ على 49% من أسهم شركة "هيوماين" السعودية للذكاء الاصطناعي

استحوذت شركة أرامكو على 49% من أسهم شركة "هيوماين" للذكاء الاصطناعي المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الحكومي، على ما جاء في بيان مشترك للكيانين السعوديين، فيما تحاول المؤسسة النفطية العملاقة تسخير هذه التكنولوجيا المتطورة في قطاع النفط.



وأعلن صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو في بيان، "إتمام صفقة استحواذ أرامكو السعودية، من خلال إحدى شركاتها التابعة والمملوكة بالكامل، على نسبة 49% من شركة هيوماين، مع احتفاظ الصندوق بنسبة 51% من ملكية الشركة".



وذكر البيان أنّ "هذه الصفقة ستسهم في تسريع نمو هيوماين وتعزيز نطاق إمكاناتها الكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي عالميا".



وأوضح البيان أن أرامكو ستستفيد من "البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لدى هيوماين لتحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى تطبيقات صناعية، مما يعزز منظومة أعمالها وعملياتها العالمية بشكل أكبر".



وجاء في البيان أنّ "الصفقة تشمل مساهمات نقدية بقيمة تُقارب 9,9 مليار ريال سعودي (2,6 مليار دولار أميركي) في عام 2026 تضخها أرامكو السعودية في هيوماين، إضافة إلى أصول الذكاء الاصطناعي، والحوسبة، والأصول الرقمية".



واعتبر رئيس أرامكو أمين الناصر الصفقة "مهمة جدا" لشركته التي تعد درة تاج الاقتصاد في أكبر بلد مصدّر للنفط الخام في العالم.



وقال في تصريح أورده البيان المشترك: "منذ عام 2023، وصلت القيمة المحققة باستخدام التقنية في أرامكو السعودية إلى 42,4 مليار ريال (11,31 مليار دولار)، جاء جزء كبير منها من الحلول التقنية، وخاصة الذكاء الاصطناعي".



وكان الناصر قال في كانون الثاني الماضي أمام منتدى دافوس أن أرامكو "تستفيد من الذكاء الاصطناعي في قطاعي التكرير والتوزيع أكثر من الاستكشاف".



وأُطلقت "هيوماين"، المدعومة من صندوق الثروة السيادي السعودي البالغة قيمته نحو تريليون دولار، في أيار 2025 في وقت تراهن السعودية على الذكاء الاصطناعي لتنويع اقتصادها. وهي تقع في صلب طموح المملكة الخليجية للتحول إلى مركز عالمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي.



وفي تشرين الثاني 2025، أعلنت "هيوماين" شراكة مع عملاق التكنولوجيا "إنفيديا"، عقب موافقة السلطات الأميركية على تصدير رقائق متقدمة من تصنيع الشركة الأميركية العملاقة إلى السعودية.



وكانت الشركة أعلنت توقيع صفقة بمليارات الدولارات مع شركة "إيرترنك" لبناء مراكز بيانات في السعودية.