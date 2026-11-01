الجيش الإيراني: أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من السابقة

حذّرت إيران من أن أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من السابقة، مؤكدة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يكون صاحب القرار في تحديد نهايتها.



وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا "إن أي حرب في المستقبل قد تستمر أطول من الحرب السابقة، ولن يكون الرئيس الأميركي في موقع يتيح له فرض توقيت انتهائها أو شروط إنهائها"، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.