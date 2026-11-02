الكرملين يستبعد استئناف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا حاليا

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أنه لن يكون من الممكن استئناف مبيعات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا في الوقت الحالي، بالنظر إلى الوضع على الأرض.وردا على سؤال حول تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن الولايات المتحدة تضغط من أجل استئناف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إنه يستحيل تنفيذ مثل هذه الخطط في الوقت الراهن.