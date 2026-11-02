الملك عبدالله الثاني: لا أمن ولا استقرار في منطقتنا دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في أرضه

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في خلال خطاب العرش أمام البرلمان أن "لا أمن ولا استقرار" في منطقة الشرق الأوسط "دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في أرضه".وقال العاهل الأردني في خطابه في افتتاح دورة عادية لمجلس الأمة: "نؤكد مرارا وتكرارا ألا سبيل للأمن والاستقرار في منطقتنا، دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في أرضه".وأضاف: "رغم المطالبات الدولية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية، تستمر الكارثة الإنسانية في غزة، وتستمر الاعتداءات المتوالية في الضفة الغربية والقدس، وتبقى الأطماع التوسعية الإسرائيلية أكبر تهديد لمستقبل المنطقة وآمالها".وقال الملك إن "الشعوب لن تنسى، فمن ظن أن الطغيان يمنح الشرعية واهم، ومن ظن أن الزمن يمحو الحقيقة واهم، ومن ظن أن الأردني يتراجع عن مبادئه.. أيضا واهم".وأضاف: "ما زلنا ثابتين على موقفنا، متمسكين بعروبتنا وبالدفاع عن قضايا أمتنا - كما كان أبي من قبلي وسيكون ابني من بعدي".