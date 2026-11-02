وزير الخارجية الصيني يؤكد لمسؤول إيراني دعم بكين لسيادة طهران وأمنها

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي لمسؤول إيراني كبير دعم بكين لطهران في "حماية سيادتها وأمنها"، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الصينية، عقب تهديدات أميركية بشن ضربات جديدة على إيران.



وقال وانغ يي لعلي باقري كني، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "الصين تدعم إيران في حماية سيادتها وأمنها"، وفق بيان صادر عن بكين.



ولم تعلن الخارجية الصينية مسبقا زيارة باقري كني لبكين.



وأضاف وانغ أن "على جميع الأطراف أن تركز، بروح من العقلانية والواقعية، على حل سياسي بدلا من اللجوء مجددا إلى النزاع المسلح".



