أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بحث مع بوتين الحرب في الشرق الأوسط

بحث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران محسن رضائي الحرب في الشرق الأوسط مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في الجمهورية الإسلامية الاثنين.وأوردت وكالة إرنا بأن رضائي وبوتين "بحثا الوضع الراهن... في الشرق الأوسط"، في ظل تلويح الولايات المتحدة وإسرائيل باستئناف الأعمال القتالية مع الجمهورية الإسلامية، في إطار الحرب التي بدأت في شباط.