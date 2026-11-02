بيزشكيان: المرشد الأعلى الإيراني منح الحكومة صلاحيات في المفاوضات مع واشنطن

أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي منح الحكومة بعض الصلاحيات في التفاوض مع الولايات المتحدة سعيا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتجنب جولة جديدة من التصعيد.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية إرنا عن بيزشكيان قوله "نحن نسعى إلى حل المشكلة من خلال الحوار. وفي هذا الصدد، منح المرشد الأعلى الحكومة بعض الصلاحيات".