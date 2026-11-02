رئيس القائمة العربية المشترك: على المعارضة الإسرائيلية تقبّل "الحقيقة السياسية" والتعاون للإطاحة بنتنياهو

أعلن رئيس القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين لوكالة فرانس برس ان على المعارضة الإسرائيلية ومن يرغب بالتغيير التعامل "مع الحقيقة السياسية" والتعاون للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.



وقال جبارين: "نحن نقول من هو جدي في مشروع تغيير هذه الحكومة عليه فعلا أن يتعامل مع الحقيقة السياسية، أن تصويت القائمة المشتركة ممكن أن يكون حاسما".



ولم تفضَ الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي إلى غالبية، لا لائتلاف نتانياهو ولا لمعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت. وسيتعين على الطرفين توسيع تحالفاتهما إذا ما أرادا الحصول على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، وهي 61 مقعدا.















