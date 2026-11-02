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هجمات إلكترونية جديدة تستهدف ثلاجات متاجر في دول أوروبية

أخبار دولية
2026-11-02 | 12:32
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هجمات إلكترونية جديدة تستهدف ثلاجات متاجر في دول أوروبية
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هجمات إلكترونية جديدة تستهدف ثلاجات متاجر في دول أوروبية

شهدت متاجر البقالة في سبع دول أوروبية على الأقل ارتفاعا في درجات الحرارة داخل وحدات التبريد الاثنين، مع تأكيد عدد منها تعرّضه لهجوم إلكتروني مماثل لذلك الذي استهدف فرنسا قبل ثلاثة أسابيع.
     
وطال أحدث هجوم يُنسب الى قراصنة إلكترونيين، متاجر في بلجيكا وإستونيا وفنلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والسويد. واضطرت المتاجر إلى التخلص من الأغذية التي تلفت أو التي كانت معرضة للتلف.
          
وأعلنت سلسلة "كارفور" في بلجيكا عن اضطراب في نحو 15 من متاجرها الـ700 في أنحاء البلاد.
 
وقال المتحدث باسم "كارفور بلجيكا" ميش فيرغوين "إنه هجوم إلكتروني. لا سبب آخر".
     
وقالت متحدثة باسم "إيكيا بلجيكا" أيضا إن هجوما إلكترونيا استهدف فرع السلسلة في مونس بجنوب غرب البلاد، ما أدى إلى ارتفاع درجات حرارة الثلّاجات فجأة في الساعات الأولى من الصباح.
     
كما أفادت سلاسل التجزئة "دلهيز" و"كولرويت" و"إنترمارشيه" بأن أنظمة التبريد في متاجرها تأثرت بمشكلات تقنية. وأعلنت "دلهيز" أن أربعة من متاجرها في لوكسمبورغ تأثرت أيضا.
     
وقالت مجموعة "سابكوبيل" البلجيكية المتخصصة في أنظمة التبريد الصناعية إنها بدأت تأمين منشآتها بعد الهجوم في فرنسا، إلا أن نحو 10% من الأنظمة لم تكن قد خضعت للتحديث بعد، وبعضها موجود في المتاجر المتضررة الاثنين.
     
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان مولانز لفرانس برس :"لو لم تبدأ سابكوبيل هذه العملية، لكان التأثير أكبر بكثير".
     
وأعلنت مجموعة "موسغريف"، المالكة لسلسلة "سوبر فالو" في إيرلندا، أن 13 من متاجرها تضررت. كما تأثر عدد محدود من المتاجر الصغيرة في هولندا.
     
وفي السويد، أكدت سلسلة "كوب" تعرض ستة من متاجرها التي يناهز عددها 800، لهجوم إلكتروني صباح الاثنين.
     
وقال المتحدث باسمها كارلوس كانسينو لفرانس برس: "نؤكد أنه حادث إلكتروني. وقد تم حل المشكلة الآن وعادت الثلاجات والمجمدات إلى العمل بصورة طبيعية".
     
وأضاف أن الشركة لا تعرف الجهة المسؤولة عن الهجوم، لكنه أشار إلى أن المتاجر المتضررة كانت متصلة بشبكة اتصالات من الجيل الرابع (4G) وليس بالنظام المحدّث للجيل الخامس (5G)، ما جعلها "أكثر عرضة" للاختراق.
     

            
     
 

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