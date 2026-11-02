الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن ضربات استهدفت مطار الدمام السعوديّ

أعلن الحوثيون استهدافهم مطار الدمام في شرق السعودية مرتين خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، وذلك عقب إعلان التحالف العسكري الذي تقوده المملكة دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اعتراض مقذوفات كانت تستهدف الرياض.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع عبر منصة إكس، إن مطار الدمام تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية.



ولم يصدر أي تعليق من السلطات السعودية في شأن هذه التصريحات.



كذلك، أعلن سريع مسؤولية الحوثيين عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف رادارا للإنذار في مطار جازان بجنوب السعودية، مشيرا إلى أن العملية كانت تستهدف طائرة نقل عسكرية.



وكان التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والذي يدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، قد أعلن في وقت سابق الاثنين اعتراض مسيّرتين في منطقة الرياض، من دون أن يوجه الاتهام مباشرة للحوثيين.