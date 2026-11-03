الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تشنّ هجوما على جزيرة قشم الإيرانية
أخبار دولية
2026-11-03 | 00:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تشنّ هجوما على جزيرة قشم الإيرانية
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين أن الولايات المتحدة شنّت هجوما على جزيرة قشم الإيرانية، رغم إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إحراز تقدّم في المفاوضات مع طهران لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تسمّهم، قولهم إن الضربة على قشم، كبرى جزر مضيق هرمز، تندرج في إطار سلسلة من الهجمات المحدودة التي تنفذها الولايات المتحدة سرّا ضدّ إيران.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بسماع دويّ خمسة انفجارات متتالية في الجزيرة، فيما قال سكان إنهم شاهدوا طائرتين تحلّقان في أجوائها.
وأحال البنتاغون الاستفسارات في شأن الضربة على القيادة المركزية الأميركية التي لم ترد على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.
وبحسب الصحيفة، فإن واشنطن تنفّذ منذ أسابيع ضربات محدودة النطاق ضد إيران، وصفها بعض المسؤولين بأنها ذات طابع دفاعي يهدف إلى لجم إيران عن استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز الذي تغلقه إيران عمليا منذ اندلاع الحرب في 28 شباط.
وذكرت الصحيفة أن واشنطن لم تتبنّ هذه الهجمات رسميا، لألا تعطي انطباعا باستعدادها لاستئناف العمليات العسكرية الواسعة.
وأعلن ترامب عشية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أن التوصل إلى اتفاق مع إيران أمر ممكن.
وعلى إثر ذلك، تراجعت أسعار النفط بأكثر من سبعة في المئة، مدفوعة بالآمال المنعقدة على احتمال التوصل إلى اتفاق.
أخبار دولية
وول ستريت جورنال
الولايات المتحدة
هجوم
جزيرة قشم الإيرانية
التالي
أرامكو السعودية تعلن ارتفاع أرباحها 34,6% في الربع الثالث من 2026 رغم حرب الشرق الأوسط
روبيو يلتقي وزير الخارجية الفنزويلي ويدعو إلى إطلاق السجناء السياسيين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
23:46
صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة قصفت جزيرة قشم الإيرانية
آخر الأخبار
23:46
صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة قصفت جزيرة قشم الإيرانية
0
أخبار دولية
2026-09-29
وول ستريت جورنال عن مسؤول في البنتاغون: الولايات المتحدة بصدد إنهاء عملياتها العسكرية الرسمية في العراق
أخبار دولية
2026-09-29
وول ستريت جورنال عن مسؤول في البنتاغون: الولايات المتحدة بصدد إنهاء عملياتها العسكرية الرسمية في العراق
0
أخبار دولية
2026-09-21
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخصيص 5 مليارات دولار لإعادة بناء منشآت الطاقة بالخليج
أخبار دولية
2026-09-21
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخصيص 5 مليارات دولار لإعادة بناء منشآت الطاقة بالخليج
0
أخبار دولية
2026-09-08
وول ستريت جورنال: إيران شنت هجوما على سفن للبحرية الأميركية أمس
أخبار دولية
2026-09-08
وول ستريت جورنال: إيران شنت هجوما على سفن للبحرية الأميركية أمس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:39
ميرتس يعلن أن زيلينسكي يزور برلين اليوم
أخبار دولية
03:39
ميرتس يعلن أن زيلينسكي يزور برلين اليوم
0
أخبار دولية
03:18
ترامب: الإيرانيون يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة جدا لتحقيق ذلك
أخبار دولية
03:18
ترامب: الإيرانيون يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة جدا لتحقيق ذلك
0
أخبار دولية
02:08
قاليباف: الكرة في ملعب واشنطن لـ"تجنُّب الحرب"
أخبار دولية
02:08
قاليباف: الكرة في ملعب واشنطن لـ"تجنُّب الحرب"
0
رياضة
01:55
تأجيل كأس آسيا لكرة القدم في السعودية إلى كانون الأول 2027
رياضة
01:55
تأجيل كأس آسيا لكرة القدم في السعودية إلى كانون الأول 2027
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
آخر الأخبار
2026-01-08
احصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و14 جريحًا في 13 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2026-01-08
احصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و14 جريحًا في 13 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
أمن وقضاء
2026-08-17
العثور على موظف في مصرف جثة داخل منزله في غدير جونية
أمن وقضاء
2026-08-17
العثور على موظف في مصرف جثة داخل منزله في غدير جونية
0
أخبار لبنان
2026-05-23
مصرف لبنان يفعّل حقّ الأم بفتح حسابات لأولادها القاصرين
أخبار لبنان
2026-05-23
مصرف لبنان يفعّل حقّ الأم بفتح حسابات لأولادها القاصرين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:18
ترامب: الإيرانيون يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة جدا لتحقيق ذلك
أخبار دولية
03:18
ترامب: الإيرانيون يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق وهناك فرصة جيدة جدا لتحقيق ذلك
0
أخبار دولية
02:08
قاليباف: الكرة في ملعب واشنطن لـ"تجنُّب الحرب"
أخبار دولية
02:08
قاليباف: الكرة في ملعب واشنطن لـ"تجنُّب الحرب"
0
أخبار لبنان
15:24
إشكال أمام السرايا الحكومية في طرابلس
أخبار لبنان
15:24
إشكال أمام السرايا الحكومية في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هكذا صنع مغتربو وطن الارز التاريخ للبنان في بطولة العالم في الرغبي ليغ
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هكذا صنع مغتربو وطن الارز التاريخ للبنان في بطولة العالم في الرغبي ليغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في سلامة الغذاء... حاجة إلى رفع عدد المراقبين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في سلامة الغذاء... حاجة إلى رفع عدد المراقبين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
معركة الكهرباء بين الدولة والدولة!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
معركة الكهرباء بين الدولة والدولة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
٣ وزراء ونائب رئيس الحكومة في سوريا.. ماذا فعلوا هناك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
٣ وزراء ونائب رئيس الحكومة في سوريا.. ماذا فعلوا هناك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ضغط إسرائيليّ على ترامب لشن ضربات على إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ضغط إسرائيليّ على ترامب لشن ضربات على إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الصين على خط التهدئة... هل تُجهض الدبلوماسية سيناريو التصعيد بعد الانتخابات الأميركية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الصين على خط التهدئة... هل تُجهض الدبلوماسية سيناريو التصعيد بعد الانتخابات الأميركية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
فنّ
06:55
الوليد الحلاني يجوب البترون بعربة غولف... وتفاعل لافت مع محبّيه (فيديو)
فنّ
06:55
الوليد الحلاني يجوب البترون بعربة غولف... وتفاعل لافت مع محبّيه (فيديو)
3
خبر عاجل
05:17
منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها
خبر عاجل
05:17
منصة Betarabia ترد على الحملة التي تستهدفها
4
حال الطقس
00:33
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان بدءاً من الخميس... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:33
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان بدءاً من الخميس... إليكم تفاصيل الطقس
5
اقتصاد
02:50
صدي حدد متوسط سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان خلال شهر تشرين الأول
اقتصاد
02:50
صدي حدد متوسط سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان خلال شهر تشرين الأول
6
فنّ
06:05
شارع في البترون باسم جورج خباز… لم يتمالك دموعه على المسرح! (فيديو)
فنّ
06:05
شارع في البترون باسم جورج خباز… لم يتمالك دموعه على المسرح! (فيديو)
7
خبر عاجل
06:46
معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه
خبر عاجل
06:46
معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه
8
خبر عاجل
06:49
إعلام إسرائيلي: ليبرمان سيوصي بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة ويائير لابيد بتولي منصب رئيس الكنيست
خبر عاجل
06:49
إعلام إسرائيلي: ليبرمان سيوصي بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة ويائير لابيد بتولي منصب رئيس الكنيست
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More