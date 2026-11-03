أرامكو السعودية تعلن ارتفاع أرباحها 34,6% في الربع الثالث من 2026 رغم حرب الشرق الأوسط

أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة ارتفاع أرباحها بواقع 34,6 بالمئة في الربع الثالث من 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط لارتفاع أسعار النفط الخام.



وذكرت شركة أرامكو العملاقة، المملوكة غالبية أسهمها للدولة في بيان، أن صافي الدخل في الربع الثالث في 2026 بلغ 135,944 مليار ريال (36,25 مليار دولار أميركي) مقابل 101 مليار ريال (26,9 مليار دولار) في الفترة ذاتها في 2025.