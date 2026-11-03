إيران تعدم رجلين على خلفية مقتل عناصر من الشرطة خلال احتجاجات

أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية بأن إيران أعدمت رجلين بعد إدانتهما في قضية مقتل أربعة من عناصر الشرطة في مدينة أصفهان بوسط البلاد خلال احتجاجات في كانون الثاني.



وحكم على أمير حسين مالكي وأمير حسين إبراهيمي بالإعدام بتهمة الضلوع في قتل أفراد من قوات الأمن في الثامن من كانون الثاني 2026. وذكرت وكالة فارس أن المحكمة العليا أيدت الأحكام الصادرة بحقهما.