هجوم أوكراني يلحق أضرارا بمصفاة نفط في ياروسلافل الروسية

أعلن حاكم منطقة ياروسلافل ميخائيل إيفراييف أن مصفاة نفط في مدينة ياروسلافل الروسية تعرضت لأضرار جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.



وأفاد بأن موظفين اثنين أصيبا بجروح، وأن فرق الطوارئ تعمل على إخماد حريق اندلع في الموقع.